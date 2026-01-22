New York Knicks registra sua maior vitória da história contra rival Brooklyn Nets

Se recuperando de uma má fase, o New York Knicks arrasou o Brooklyn Nets, nesta quarta-feira (21), com uma vitória por 120 a 66, a maior diferença de pontos na história desta icônica franquia da NBA. Essa vantagem de 54 pontos supera o recorde anterior dos Knicks, de 48 pontos, alcançado em três ocasiões (1968, 1972 e 1994).

Nesta quarta-feira, os nova-iorquinos jogaram com garra diante de sua torcida no Madison Square Garden, após sofrerem quatro derrotas consecutivas que os fizeram cair para o terceiro lugar na Conferência Leste.

Essa sequência de derrotas havia gerado dúvidas em relação ao novo técnico, Mike Brown, e ao elenco que começou a temporada como um dos favoritos para dominar o Leste. Nos últimos dias, fizemos "muito exame de consciência e muita autoanálise. Ainda temos um longo caminho a percorrer para sermos o time que sabemos que podemos ser, mas a temporada ainda é longa", disse o armador Jalen Brunson após a partida. O capitão dos Knicks, que foi selecionado esta semana como titular para o All-Star Game, foi o cestinha de sua equipe com 20 pontos, seguido pelo armador reserva Landry Shamet, com 18.

Os Knicks dominaram a partida do início ao fim, começando com uma sequência de 38 a 20 no primeiro quarto, e em certo momento chegaram a ter uma vantagem de 59 pontos sobre seus rivais da mesma cidade. Os Nets, com Michael Porter Jr. como cestinha com apenas 12 pontos, confirmaram suas dificuldades recentes, tendo perdido oito dos últimos dez jogos. "A maneira como jogamos com energia do início ao fim foi fundamental para nós", disse Brunson sobre a diferença em relação às derrotas anteriores. "Quando os arremessos não estão entrando, precisamos nos apoiar em outra coisa, e isso tem que ser a defesa e a energia".