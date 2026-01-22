Mercedes divulga primeiras imagens de seu carro para temporada de 2026 da F1

Depois da Red Bull, Racing Bulls, Haas e Audi, foi a vez da Mercedes apresentar, nesta quinta-feira (22) as primeiras imagens do seu novo carro, que competirá no Mundial de Fórmula 1 nesta temporada. A nova máquina da equipe alemã, batizada de W17 (em referência à 17ª temporada desde o retorno da marca à F1 em 2010), mantém a cor prata, combinada com preto e um toque de turquesa em homenagem à sua principal patrocinadora, a petrolífera malaia Petronas.

O tom de cinza, no entanto, está mais claro nesta temporada, provavelmente para se diferenciar da sua concorrente alemã Audi, que na terça-feira apresentou o primeiro carro de F1 de sua história.