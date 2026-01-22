Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marinha francesa intercepta petroleiro 'procedente da Rússia' no Mediterrâneo

Marinha francesa intercepta petroleiro 'procedente da Rússia' no Mediterrâneo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Marinha francesa interceptou, nesta quinta-feira (22), um "petroleiro procedente da Rússia" no Mar Mediterrâneo, suspeito de pertencer à "frota fantasma" que financia "a guerra de agressão contra a Ucrânia", anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron. 

O petroleiro estava "sujeito a sanções internacionais" e era "suspeito de operar sob falsa bandeira", explicou o presidente nas redes sociais. 

"A operação foi realizada em alto-mar no Mediterrâneo com o apoio de vários de nossos aliados" e a embarcação foi "desviada", acrescentou.

gbh-fff/ah/giv/st/dbh/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar