Macron diz que reação europeia foi positiva e que líderes seguem vigilantes sobre Groenlândia

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira, 22, que "começamos a semana com uma escalada - ameaças de invasão e de tarifas - e retornamos a uma situação que me parece muito mais aceitável, mesmo que permaneçamos vigilantes".

Em declaração a repórteres às margens da reunião do Conselho Europeu, o líder afirmou que o "que se deve concluir é que, quando a Europa reage de forma unida, utilizando os instrumentos que tem à sua disposição quando se sente ameaçada, consegue conquistar respeito, e isso é muito positivo".