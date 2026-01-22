Lula conversa por telefone com primeiro-ministro da Índia, Nahendra Modi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira, 22, pela manhã. Os principais assuntos foram a viagem que Lula fará à Índia em fevereiro e a situação geopolítica global, em especial os conflitos ao redor do mundo. A ligação, que durou cerca de 45 minutos, foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Entre os assuntos que devem tratar durante a viagem estão minerais críticos, terras raras, energia, saúde e biocombustíveis.

"Na ocasião, (Lula e Modi) conversaram sobre os preparativos para a visita de Estado do presidente Lula à Nova Délhi, que será realizada entre 19 e 21 de fevereiro próximo. O presidente Lula indicou que pretende participar da Cúpula sobre Inteligência Artificial. Na agenda bilateral, os dois líderes coincidiram em priorizar temas relativos à cooperação nas áreas de defesa, comércio, saúde, ciência e tecnologia, energia, biocombustíveis, minerais críticos e terras raras", afirmou a Secom.