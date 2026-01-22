Líderes europeus se reúnem em Bruxelas aliviados, mas vigilantes com EUA

Líderes europeus se reúnem em Bruxelas, nesta quinta-feira (22), para falar sobre as relações transatlânticas, com um certo alívio pela mudança de tom do presidente americano, Donald Trump, sobre a Groenlândia, mas sem euforia. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, parece ter conseguido dissuadir Trump de sua intenção de se apropriar da Groenlândia, um território autônomo dinamarquês no Ártico. Mas ainda há dúvidas no ar sobre o suposto acordo.

"Estamos em uma situação que parece muito mais aceitável, embora permaneçamos vigilantes", resumiu o presidente francês, Emmanuel Macron, no começo desta cúpula de emergência.

As ameaças de Trump sobre a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, país que é membro fundador da Otan, azedaram as relações entre Europa e Estados Unidos. O risco imediato para a Otan parece ter se dissipado, mas ainda assim o bloco manteve a cúpula, convocada para abordar a crise. Agora, trata-se de analisar como se deve lidar com o presidente americano, um líder muito imprevisível. "Trump cruzou o Rubicão. Poderia voltar a fazê-lo", disse outro diplomata, em alusão à travessia de um rio italiano pelo imperador romano Júlio César no ano 49 a.C., uma ação arriscada que selou seu destino e deu origem a uma expressão usada quando alguém toma uma medida considerada irreversível.

Os líderes "precisam entender que necessitamos de um plano B", advertiu. - Poucos detalhes sobre o acordo - Trump voltou atrás na quarta-feira à noite tanto na ameaça de tomar a Groenlândia quanto na imposição de tarifas contra os aliados europeus. Ele justificou o recuo afirmando que tinha chegado a um "marco" para um acordo sobre a ilha que atendia às suas necessidades.

A surpreendente mudança de tom se seguiu a uma reunião, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, com Mark Rutte, que posteriormente disse à AFP que "ainda resta muito trabalho a fazer". Há poucas informações sobre os detalhes do que foi acordado. Uma fonte a par da negociação disse à AFP que os Estados Unidos e a Dinamarca vão renegociar um pacto de defesa de 1951 sobre a Groenlândia. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, disse não saber a quais conclusões chegaram Trump e o chefe da Otan.

"Não sei exatamente o que contém o acordo sobre o meu país", lamentou, durante uma coletiva de imprensa em Nuuk, capital groenlandesa. Trump afirmou que o acordo dará o que Washington precisa, embora não pareça ter conseguido seu objetivo reiterado de integrar a Groenlândia aos Estados Unidos. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, assegurou que a soberania dinamarquesa sobre este território não estava sobre a mesa. "Isso não pode mudar", afirmou.