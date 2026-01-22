Kyrgios é eliminado na 1ª rodada de duplas na Austrália e admite incerteza sobre sua carreira

Um Nick Kyrgios exausto, com problemas físicos e visivelmente frustrado, disse nesta quinta-feira (22) que não sabe para onde sua carreira está caminhando após ser eliminado na primeira rodada da chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália. O temperamental australiano e seu parceiro Thanasi Kokkinakis perderam em três sets em uma partida entre australianos disputada no Melbourne Park que recebeu uma torcida bastante animada.

Kyrgios, vice-campeão de Wimbledon em 2022, e Kokkinakis, conhecidos pela imprensa local como os "Special Ks", enfrentaram problemas físicos e perderam com parciais de 6-4, 4-6 e 7-6 (10/4) para seus compatriotas Jason Kubler e Marc Polmans.

Kyrgios, de 30 anos, um dos favoritos da torcida e que disputou pouquíssimas partidas de simples nos últimos anos devido a uma série de lesões, está escalado para jogar duplas mistas nesta sexta-feira com a canadense Leylah Fernandez, caso se recupere a tempo. No entanto, para além dessa partida, Kyrgios admitiu não saber o que o futuro reserva. "Estou cansado. Viajei muito", disse o tenista, que em dezembro derrotou a número um do mundo, Aryna Sabalenka, em uma partida de exibição chamada "Batalha dos Sexos", disputada em Dubai, que dividiu opiniões entre fãs e seus próprios colegas.

Após a partida de duplas mistas, Kyrgios indicou que vai "reavaliar" seu "calendário". "É isso. Consegui alcançar todos os meus objetivos, todas as minhas metas do último mês e meio", disse Kyrgios, que já deu a entender várias vezes que pretende se aposentar do tênis. "Fiz tudo o que achei que poderia fazer. Não sei. Não sei o que vou fazer". Kyrgios ficou furioso depois que duas decisões importantes no tie-break do último set foram contra sua dupla.