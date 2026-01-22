Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kast nomeia dois advogados de Pinochet para seu ministério

Juristas que defenderam antigo ditador Augusto Pinochet ocuparão os ministérios da Justiça e da Defesa, anuncia presidente eleito do Chile.O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, apresentou nesta terça-feira (20/01) os 25 ministros que formarão parte do seu governo, a partir de 11 de março. Entre eles estão dois antigos advogados do ditador Augusto Pinochet. Para o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Kast nomeou Fernando Rabat, professor da Universidad del Desarrollo que fez parte da equipe que defendeu Pinochet em diversos casos, incluindo o chamado Caso Riggs, o escândalo envolvendo suas contas bancárias secretas nos Estados Unidos. Fernando Barros, sócio fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do Chile e que colaborou na defesa do ditador chileno quando este foi preso em Londres, em 1998, assumirá o Ministério da Defesa. Ministério em grande parte apolítico Embora tenha prometido um "governo de unidade", Kast, o primeiro presidente de ultradireita a chegar ao poder desde o retorno da democracia, nomeou um ministério em grande parte apolítico, composto por 13 homens e 11 mulheres, a maioria sem filiação a qualquer partido político e proveniente dos setores empresarial ou acadêmico. Kast escolheu os 24 ministros do futuro gabinete com pouca ou nenhuma consulta aos oito partidos que o apoiaram na eleição e favoreceu principalmente figuras independentes com pouca ou nenhuma experiência política. Kast reservou poucos ministérios para membros de seu próprio partido, o Partido Republicano, e para as formações políticas tradicionais de direita que o apoiaram no segundo turno, em dezembro, quando venceu a eleição presidencial com 58% dos votos. Empresários entre os ministros Para o Ministério das Relações Exteriores, Kast nomeou Francisco Pérez Mackenna, ex-presidente do Grupo Quiñenco, um dos principais conglomerados econômicos do país. Para comandar as Finanças foi escolhido Jorge Quiroz, um nome popular entre a comunidade empresarial, a quem prometeu desregulamentação para estimular o investimento. Os futuros ministros da Agricultura, Jaime Campos, e da Energia, Ximena Rincón, serviram no governo da socialista Michelle Bachelet na década de 2010. as (Efe, Lusa)

