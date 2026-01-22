Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kallas, da UE, diz que ainda não recebeu esboço do acordo de Trump para Groenlândia

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, disse nesta quinta-feira, 22, que ainda não teve acesso ao acordo que está em andamento dos Estados Unidos com países europeus sobre a Groenlândia.

"Não vimos o acordo ainda, só podemos especular o que está com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que é a segurança do Ártico. Isso já foi oferecido antes e se os EUA têm preocupações na região estão esses problemas podem ser resolvidos via Otan", disse Kallas à Bloomberg.

A diplomata também reafirmou a soberania da ilha no Ártico, reafirmando que não cabe aos Estados Unidos intervir na região. "A Groenlândia e sua população já afirmaram que eles querem ficar na União Europeia, com a Dinamarca. O futuro da ilha cabe à população decidir e é por isso que defendemos a soberania territorial", completou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a negociação sobre a Groenlândia ainda está em andamento e deu poucos detalhes sobre o esboço de acordo, mas adiantou que ele envolve a participação da Groenlândia no escudo antimísseis "Domo Dourado".

