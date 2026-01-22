Israel considera 'mudança de regime' a única solução para 'o futuro do povo iraniano'

Uma "mudança de regime no Irã" é a única solução para "o futuro do povo iraniano", declarou o presidente israelense, Isaac Herzog, nesta quinta-feira (22) no Fórum Econômico Mundial em Davos.

"O futuro do povo iraniano só pode vir por meio de uma mudança de regime, e isso deve ser feito no âmbito do povo iraniano, [com o apoio] da comunidade internacional", afirmou Herzog na estação suíça após semanas de protestos e repressão no Irã.