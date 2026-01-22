Inter de Milão enfrenta Pisa e tenta manter liderança isolada do Italiano

Após o revés sofrido na terça-feira contra o Arsenal, em casa, pela Liga dos Campeões, a Inter de Milão retorna ao familiar território da Serie A para uma partida nesta sexta-feira (23) contra o Pisa, pela 22ª rodada, uma oportunidade aparentemente ideal para se recuperar. O confronto contra o clube londrino confirmou o que a imprensa italiana vinha noticiando nas últimas semanas: a equipe do técnico Cristian Chivu tem se mostrado forte contra adversários mais fracos nesta temporada, mas tem dificuldades consideráveis ao enfrentar outros times de ponta.

Antes da partida contra o Arsenal, a Inter já havia perdido jogos nesta temporada para Liverpool e Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, e contra Napoli, Milan e Juventus na Serie A.

O Pisa, penúltimo colocado na tabela e com apenas uma vitória em 21 jogos do campeonato italiano nesta temporada, claramente se enquadra na categoria de adversários fracos, ou muito fracos, e, portanto, qualquer resultado que não seja uma vitória convincente da Inter seria considerado uma surpresa. Chivu rejeitou recentemente essa narrativa da mídia e não acredita que o clube seja como o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, dependendo do nível do adversário. "Um clube como o nosso nunca subestima nenhum adversário e nunca sofre de complexo de inferioridade. Esta equipe sempre tenta dar o seu melhor", garantiu ele na segunda-feira.

Chivu, que como jogador fez parte do memorável elenco de 2010 que, sob o comando de José Mourinho, conquistou a tríplice coroa (Campeonato Italiano, Liga dos Campeões e Copa da Itália), admite, no entanto, que sua equipe às vezes sofre com a falta de concentração. "Precisamos reduzir nossos erros, estar preparados mental e fisicamente para aceitar que haverá momentos mais difíceis", afirmou. - Milan e Napoli têm jogos mais difíceis -

A derrota na Champions contra o Arsenal deixou o Inter em uma situação delicada para a última rodada da fase de liga, na próxima quarta-feira, contra o Borussia Dortmund, já que a equipe luta para terminar entre os oito primeiros e avançar diretamente para as oitavas de final, evitando assim a fase de repescagem. Na Serie A, as coisas estão muito melhores para os 'nerazzurri', que mantêm uma vantagem confortável na liderança da tabela, com três pontos à frente do Milan e seis pontos do atual campeão Napoli. A rodada deste fim de semana na Serie A pode dar um novo impulso à Inter na corrida pelo título, já que, além de ter um jogo aparentemente tranquilo, seus dois principais rivais enfrentam duas partidas fora de casa muito difíceis no domingo: o Milan encara a Roma (4ª) e o Napoli enfrenta a Juventus (5ª).

Para romanos e turineses, essa será também uma oportunidade para voltar a brigar pelo 'Scudetto'. --- Programação da 22ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação: Sexta-feira, 23 de janeiro