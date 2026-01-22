Inflação nos EUA se estabilizou em novembro a 2,8% em 12 meses

A inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em novembro, a 2,8% em 12 meses, em comparação com os últimos dados disponíveis de setembro. Esse número ainda está distante da meta do Federal Reserve, de acordo com o índice PCE divulgado nesta quinta-feira (22).

Os dados de novembro foram divulgados com atraso devido à paralisação do orçamento (shutdown) que afetou os Estados Unidos no ano passado e prejudicou a coleta de informações econômicas.