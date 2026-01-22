Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação nos EUA se estabilizou em novembro a 2,8% em 12 meses

Inflação nos EUA se estabilizou em novembro a 2,8% em 12 meses

A inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em novembro, a 2,8% em 12 meses, em comparação com os últimos dados disponíveis de setembro. Esse número ainda está distante da meta do Federal Reserve, de acordo com o índice PCE divulgado nesta quinta-feira (22). 

Os dados de novembro foram divulgados com atraso devido à paralisação do orçamento (shutdown) que afetou os Estados Unidos no ano passado e prejudicou a coleta de informações econômicas. 

O Federal Reserve, que prioriza o índice PCE em relação ao Índice de Preços ao Consumo (IPC), tem uma meta de inflação de 2% em 12 meses.

