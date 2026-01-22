Guerra comercial entre Equador e Colômbia escala com tarifas recíprocas e novas medidas

O governo da Colômbia respondeu, nesta quinta-feira (22), às medidas tarifárias do Equador com sobretaxas semelhantes e ampliou uma crise comercial com ações que também afetam a cooperação energética e o transporte de petróleo. A guerra tarifária começou na quarta-feira, por decisão do presidente equatoriano, Daniel Noboa, que anunciou de Davos a imposição de uma tarifa de 30% sobre as importações da Colômbia, por considerar que o país não faz o suficiente no combate às drogas na fronteira comum.

O Ministério do Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia informou nesta quinta-feira que aplicará a mesma tarifa a 20 produtos ainda não definidos, com a possibilidade de estender a medida "a um grupo mais amplo, como resposta à alteração das condições do comércio bilateral gerada pela decisão unilateral" de Noboa.

A tarifa equatoriana entrará em vigor em fevereiro, e a resposta colombiana será "proporcional, transitória e revisável", indicou a pasta. "Essa sobretaxa não constitui uma sanção nem uma medida de confronto, mas uma ação corretiva orientada a restabelecer o equilíbrio do intercâmbio e a proteger o parque produtivo nacional", acrescentou. Por sua vez, o Ministério de Minas e Energia expediu uma resolução para suspender as Transações Internacionais de Eletricidade (TIE) entre os dois países "como medida preventiva orientada a proteger a soberania e a segurança energética" da Colômbia, informou, sem mencionar diretamente as tarifas.

Segundo a pasta, a decisão se baseia em análises técnicas que "evidenciam maior pressão sobre o sistema elétrico" colombiano em momentos de "variabilidade climática". O Equador enfrentou secas intensas que levaram, em 2024 e 2025, a longos cortes de energia, em um país onde 70% da eletricidade depende da geração hídrica. A Colômbia abasteceu o Equador em diversas ocasiões. O país vizinho tem 17 milhões de habitantes e registra atualmente um déficit de 1.000 MW.

"Espero que o Equador tenha agradecido, porque quando fomos necessários, acudimos solidariamente com energia", disse o presidente Gustavo Petro na quarta-feira, em referência à pior seca enfrentada pelo vizinho em 60 anos. "As condições atuais, tanto energéticas quanto comerciais, não permitem manter as transações internacionais de eletricidade sem colocar em risco o abastecimento nacional", indicou o ministério. - Tarifas sobre o petróleo -

Colômbia e Equador compartilham uma fronteira de 600 quilômetros que vai do Pacífico à selva amazônica, onde atuam guerrilhas colombianas e organizações dedicadas ao tráfico de drogas e armas e à mineração ilegal. Em campos políticos opostos, mas parceiros comerciais relevantes na região, Noboa e Petro se enfrentam com frequência. Após a decisão da Colômbia de suspender o fornecimento de energia, o Equador anunciou novas tarifas para o transporte de petróleo colombiano por um de seus oleodutos.