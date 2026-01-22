Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França diz que aplicação provisória de acordo com Mercosul seria 'violação democrática'

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
A França consideraria uma "violação democrática" se o braço executivo da União Europeia aplicasse provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul, apesar do pedido do Parlamento Europeu para que o Tribunal de Justiça da UE (TJUE) o revise. 

Se a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "impusesse à força uma aplicação provisória, isso constituiria, na situação atual e considerando a votação que ocorreu ontem [quarta-feira] em Estrasburgo, uma forma de violação democrática. Não consigo imaginar que isso possa acontecer", declarou nesta quinta-feira(22) a porta-voz do governo, Maud Bregeon, ao canal de notícias Europa1/Cnews. 

Antes da decisão do TJUE, a Comissão pode, em tese, aplicar o tratado provisoriamente. No entanto, Bruxelas afirma que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. 

O Parlamento Europeu encaminhou o acordo assinado pela UE com o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) ao TJUE na quarta-feira, uma decisão que poderia paralisar a criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. 

Em princípio, a decisão adia a implementação formal do tratado por vários meses.

