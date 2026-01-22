França diz que aplicação provisória de acordo com Mercosul seria 'violação democrática'

A França consideraria uma "violação democrática" se o braço executivo da União Europeia aplicasse provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul, apesar do pedido do Parlamento Europeu para que o Tribunal de Justiça da UE (TJUE) o revise.

Se a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "impusesse à força uma aplicação provisória, isso constituiria, na situação atual e considerando a votação que ocorreu ontem [quarta-feira] em Estrasburgo, uma forma de violação democrática. Não consigo imaginar que isso possa acontecer", declarou nesta quinta-feira(22) a porta-voz do governo, Maud Bregeon, ao canal de notícias Europa1/Cnews.