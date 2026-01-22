Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense anuncia contratação do meia venezuelano Savarino, que estava no Botafogo

Fluminense anuncia contratação do meia venezuelano Savarino, que estava no Botafogo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O venezuelano Jefferson Savarino assinou um contrato de quatro anos com o Fluminense nesta quinta-feira (22), anunciou o clube carioca.

O meio-campista de 29 anos se junta ao elenco comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldía após deixar o Botafogo, clube pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024.

"Ele realizou exames médicos e foi oficializado como reforço do Tricolor até o final de 2029", informou o Fluminense em um comunicado.

"Estou muito feliz (...) Vai ser muito especial e importante na minha carreira", comemorou Savarino, citado no texto. "A expectativa é muito grande", acrescentou.

O Fluminense fará na próxima quarta-feira em casa sua estreia no Brasileirão de 2026, contra o Grêmio. O time das Laranjeiras terminou em quinto lugar no ano passado e garantiu uma vaga na Copa Libertadores.

Savarino marcou quatro gols e deu três assistências em 27 partidas disputadas na última temporada do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, clube que o contratou em 2024 junto ao Real Salt Lake, da MLS.

O meio-campista já havia atuado no Brasil pelo Atlético-MG (2020-2022).

O Botafogo, que enfrenta sérias dificuldades financeiras, está atualmente sancionado com uma proibição de contratar jogadores, imposta pela Fifa, devido a dívidas com o Atlanta United pela transferência do argentino Thiago Almada, em junho de 2024. Almada joga atualmente no Atlético de Madrid.

erc/app/ag/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar