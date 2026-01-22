Fluminense anuncia contratação do meia venezuelano Savarino, que estava no Botafogo

O venezuelano Jefferson Savarino assinou um contrato de quatro anos com o Fluminense nesta quinta-feira (22), anunciou o clube carioca. O meio-campista de 29 anos se junta ao elenco comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldía após deixar o Botafogo, clube pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024.

"Ele realizou exames médicos e foi oficializado como reforço do Tricolor até o final de 2029", informou o Fluminense em um comunicado.

"Estou muito feliz (...) Vai ser muito especial e importante na minha carreira", comemorou Savarino, citado no texto. "A expectativa é muito grande", acrescentou. O Fluminense fará na próxima quarta-feira em casa sua estreia no Brasileirão de 2026, contra o Grêmio. O time das Laranjeiras terminou em quinto lugar no ano passado e garantiu uma vaga na Copa Libertadores. Savarino marcou quatro gols e deu três assistências em 27 partidas disputadas na última temporada do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, clube que o contratou em 2024 junto ao Real Salt Lake, da MLS.