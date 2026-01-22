Europa deve abandonar sua tradicional cautela, diz líder da UE

"Mudança na ordem internacional não é apenas sísmica, mas permanente", afirma Ursula von der Leyen a parlamentares europeus, diante das ameaças de Trump em relação à Groenlândia.Em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira (21/01) que a União Europeia (UE) precisa agir mais rapidamente para impulsionar sua economia e defesa, diante de uma nova ordem mundial definida pelo "poder bruto". Ao discursar perante o Parlamento Europeu, Von der Leyen afirmou que a Europa precisa se fortalecer para influenciar o mundo ao seu redor, ao mesmo tempo em que alertou os Estados Unidos de que a disputa entre aliados pela Groenlândia só encorajará os rivais do Ocidente. "A Europa prefere o diálogo e as soluções – mas estamos totalmente preparados para agir, se necessário, com unidade, urgência e determinação", disse ela aos parlamentares. "A mudança na ordem internacional não é apenas sísmica, mas permanente", afirmou Von der Leyen, mencionando a "situação instável" em torno da Groenlândia, os bombardeios incessantes da Rússia na Ucrânia e as tensões no Irã, na Ucrânia, no Oriente Médio e no Indo-Pacífico. "Precisaremos abandonar a cautela tradicional da Europa", disse a presidente da Comissão Europeia. "Vivemos agora num mundo definido pelo poder bruto – seja econômico ou militar, seja tecnológico ou geopolítico. E embora muitos de nós não gostemos disso, precisamos lidar com o mundo como ele é agora." "Estamos numa encruzilhada" Depois de afirmar que a UE "concorda com os amigos americanos quanto à necessidade de garantir a segurança da região do Ártico", a política alemã descreveu a ameaça de Trump de impor tarifas aos aliados europeus como "simplesmente errada". "Se estivermos agora mergulhando em uma espiral descendente perigosa entre aliados, isso só encorajará os próprios adversários que ambos estamos tão empenhados em manter fora do cenário estratégico", disse ela. "Estamos numa encruzilhada", disse von der Leyen aos parlamentares, enquanto os líderes da UE se preparam para se reunir nesta quinta-feira em Bruxelas para forjar uma resposta comum às ameaças de Trump. "A Europa prefere o diálogo e as soluções – mas estamos totalmente preparados para agir, se necessário, com unidade, urgência e determinação", disse ela. Trump insiste que a Groenlândia, rica em minerais, é vital para a segurança dos EUA e da Otan contra a Rússia e a China, à medida que o Ártico derrete e se abre para novas possibilidades, e as superpotências disputam vantagens estratégicas. Mas sua pressão para adquiri-la da Dinamarca enfureceu os líderes europeus, levando as relações entre os Esatdos Unidos e a Europa a um nível historicamente baixo. as (AFP, Lusa)