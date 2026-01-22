Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA designa nova chefe de missão diplomática na Venezuela

EUA designa nova chefe de missão diplomática na Venezuela

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos nomearam Laura Dogu como a nova chefe de sua missão diplomática na Venezuela, em um processo para restaurar as relações tensas após a queda do presidente deposto Nicolás Maduro, disse uma fonte diplomática à AFP nesta quinta-feira (22). 

Dogu consta como chefe da missão no site oficial da embaixada dos EUA na Venezuela, informação confirmada à AFP por uma fonte interna sob condição de anonimato. 

Após a captura de Maduro em uma operação militar liderada por Donald Trump no país em 3 de janeiro, Washington e Caracas avaliam a retomada "gradual" de suas relações, rompidas desde 2019.

atm-pgf/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar