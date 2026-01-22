Detido terceiro suspeito de provocar incêndios florestais no sul do Chile

A polícia chilena anunciou, nesta quinta-feira (22), a detenção de um terceiro suspeito de ter iniciado intencionalmente os incêndios florestais na região de Biobío, a mais afetada pelas chamas que devastam o sul do Chile e que causaram a morte de 21 pessoas. Desde o sábado, os bombeiros combatem o fogo em Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago, onde foi registrada a maior parte das vítimas.

As regiões de Ñuble e La Araucanía também foram atingidas pelas chamas, que deixaram cerca de 20 mil afetados, segundo o governo.

O presidente chileno, Gabriel Boric, decretou dois dias de luto a partir desta quinta-feira. No mesmo dia, as autoridades anunciaram a captura de um homem supostamente envolvido nos incêndios em Punta de Parra, cidade em Biobío, durante o toque de recolher. O suspeito, assim como outras três pessoas, estava ateando fogo na mata quando a polícia chegou, após ser alertada por moradores. "O indivíduo portava um isqueiro, um bastão retrátil e basta base de cocaína", informou a Polícia Investigativa em um comunicado.

Outros dois suspeitos foram detidos entre a segunda e a quarta-feira em Biobío e La Araucanía, e um foi libertado. Os bombeiros combatem 19 focos ativos, segundo o balanço mais recente do organismo estatal de atenção aos desastres (Senapred). Em Punta de Parra, cidade de cerca de 3 mil habitantes cercada por bosques de eucalipto, os incêndios deixaram poucas casas de pé. As autoridades supõem que foram provocados intencionalmente.

"É pura maldade, só para prejudicar, não há outra explicação", disse à AFP Felicia Lara, de 68 anos, que conseguiu fugir só com a roupa do corpo. As altas temperaturas do verão no hemisfério sul e os ventos fortes espalharam as chamas iniciadas no sábado. As zonas mais afetadas são as cidades de Lirquén e Penco, em Biobío.