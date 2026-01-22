Defesa é calcanhar de Aquiles do líder Barça antes de receber lanterna Oviedo

Depois de protagonizar sua oitava virada nesta temporada, o Barcelona tentará melhorar sua solidez defensiva para evitar surpresas contra o modesto Oviedo no domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Na quarta-feira, o Slavia Praga abriu o placar logo no início e o Barça precisou se recompor para virar o jogo e garantir a vitória por 4 a 2, passando assim a depender só de si mesmo para avançar às oitavas de final da Champions League, na última rodada da fase de liga, contra o Copenhagen, na próxima quarta-feira.

Mas, antes disso, quem visita a capital catalã é o Oviedo, teoricamente o adversário perfeito para uma vitória tranquila do time azulgrana.

A defesa, mais uma vez, será o centro das atenções. O Barcelona lidera graças à sua eficiência ofensiva e à abordagem do técnico Hansi Flick em relação ao ataque, mas os números não são tão positivos na defesa: com 22 gols sofridos, é a equipe mais vazada entre os quatro primeiros colocados de LaLiga, que ocupam as posições de classificação para a Liga dos Campeões. Na quarta-feira, os dois gols do Slavia Praga também surgiram de falhas defensivas em cobranças de escanteio.

"Podemos melhorar defensivamente. Queremos e podemos melhorar", admitiu Flick após a vitória em Praga. A vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid, segundo colocado, foi reduzida de quatro para um ponto na última rodada, devido à derrota em San Sebastián contra a Real Sociedad. A liga espanhola ganhou ainda mais emoção, com o Real Madrid ainda se recuperando das duas derrotas em finais neste mês (Supercopa da Espanha e Copa do Rei), mas vindo de duas vitórias consecutivas, contra Levante (2 a 0) no Campeonato Espanhol e Monaco (6 a 1) na Champions.

Os 'merengues', agora comandados por Álvaro Arbeloa após a demissão de Xabi Alonso no início da semana passada, enfrentam um jogo difícil: visitam o Villarreal (3º colocado) no Estádio de La Cerámica. O Atlético de Madrid, atualmente na quarta posição e com o mesmo número de pontos que o Villarreal, recebe o Mallorca no domingo. A principal preocupação do Atleti é a seca de gols de seu atacante argentino Julián Álvarez, que não marca na liga espanhola desde novembro.

--- Programação da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: Sexta-feira, 23 de janeiro: (17h00) Levante - Elche