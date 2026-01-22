Davos: Zelensky diz que acordo de cessar-fogo está 'quase pronto' e anuncia reunião com Rússia

Declarações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre avanços nas negociações para encerrar a guerra trouxeram alívio aos mercados globais nesta quinta-feira, 22. Em discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o líder ucraniano afirmou que "os documentos destinados a pôr fim a esta guerra estão quase prontos" e anunciou a realização de uma reunião trilateral entre representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia nos Emirados Árabes Unidos ao longo de dois dias, a partir de sexta-feira, 23.

Segundo Zelensky, os encontros reunirão assessores de segurança nacional dos três países e devem ter um desfecho "positivo", embora o tema territorial no leste da Ucrânia siga como o ponto mais sensível das conversas. "É a questão que ainda não conseguimos resolver", disse.