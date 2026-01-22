Davos: Zelenski critica falta de ação global e ressalta que Europa precisa se defender sozinha

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que a Europa precisa aprender a se defender sozinha e que, até os EUA pedirem, os países não investiram em segurança e defesa, em discurso no Fórum Econômico de Davos, nesta quinta-feira (22). Ele foi aplaudido de pé pela audiência presente. Zelenski criticou alguns países europeus por ainda comprar petróleo russo, o que financia a guerra no Leste Europeu. "Sem dinheiro, o presidente russo, Vladimir Putin, não continua a guerra e, com isso, a Europa vive sem conflito", disse, ao alegar que o líder russo luta por seus ativos congelados na Europa, mas não pela paz. "Maduro está sendo julgado em Nova York, mas Putin não está", observou, referindo-se ao ditador venezuelano capturado pelos EUA.

Zelenski citou que em conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, hoje, tratou sobre a defesa aérea da Ucrânia, o que, na visão dele, é sobre "proteger vidas". Em rodada de perguntas e respostas, ele classificou o encontro como "bom". "Fiquei feliz que ele arrumou um tempo para essa conversa. O diálogo com os EUA não é simples, mas hoje foi positivo", acrescentou. Na avaliação dele, nenhuma garantia de segurança funciona sem os EUA, por mais que elas já estejam sendo trabalhadas com parceiros.