Davos: Trump diz que reunião com Zelenski foi 'boa' e afirma que guerra precisa acabar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "boa" sua reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, realizada na manhã desta quinta-feira, 22, às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos. Em rápida conversa com repórteres, o republicano salientou que sua mensagem para o líder russo, Vladimir Putin, é que "a guerra precisa acabar".

Na quarta, 21, durante evento paralelo em Davos, Trump havia dito que um acordo para encerrar o conflito estava "se aproximando". Em seu discurso na agenda principal do Fórum, o presidente americano disse conhecer Putin "muito bem". "Estou lidando com Putin e ele quer fazer um acordo sobre Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, também quer", acrescentou na ocasião, ao dizer que a Europa deveria trabalhar com Kiev, não Washington.