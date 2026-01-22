Costa: UE continuará a se defender contra qualquer forma de coerção

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pontuou nesta sexta-feira (horário local), que a União Europeia (UE) continuará a se defender contra qualquer forma de coerção, ao comentar as ameaças recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, de adquirir a Groenlândia.

Costa ainda ponderou, em coletiva de imprensa após uma reunião informal do Conselho, que o objetivo continua a ser a estabilização efetiva das relações comerciais com os EUA.