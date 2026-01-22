Começa a reunião entre Zelensky e Trump em Davos

O encontro em Davos entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo americano, Donald Trump, já começou, anunciou a Presidência ucraniana nesta quinta-feira (22).

Este encontro, à margem do Fórum Econômico Mundial que acontece na estação de esqui suíça, ocorre no mesmo dia em que os enviados americanos de Trump têm agendado um encontro em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, como parte das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.