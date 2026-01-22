Colômbia impõe tarifa de 30% sobre o Equador e suspende temporariamente as vendas de energia

O governo colombiano anunciou uma tarifa de 30% sobre aproximadamente vinte produtos equatorianos, ainda não especificados, em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo Equador, e suspendeu as vendas de eletricidade para o país.

A guerra tarifária começou na quarta-feira (21), quando o Equador declarou que a Colômbia não estava fazendo o suficiente para combater o narcotráfico ao longo da fronteira compartilhada.