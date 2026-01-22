Colisão entre trem e grua deixa 'vários feridos leves' na Espanha

Um pequeno trem metropolitano colidiu nesta quinta-feira (22) com uma grua em Alumbres, na região espanhola de Múrcia, provocando “vários feridos leves”, informou uma porta-voz da operadora nacional Renfe, em uma semana de acidentes ferroviários no país. “É um trem metropolitano, e a grua é alheia, não é nossa”, disse a porta-voz à AFP, indicando que foi a grua que “atingiu o vagão do trem”.

Segundo meios locais, o veículo envolvido é um caminhão com um braço de grua, também conhecido como caminhão-guindaste. O trem é um FEVE, um pequeno veículo que circula por vias estreitas em algumas províncias espanholas.

Um porta-voz do serviço de emergências 112 da região de Múrcia disse à AFP que o “trem não descarrilou” com o impacto e que, no local do acidente, “trabalham bombeiros, o 112, a Polícia Nacional e a Guarda Civil”. Os feridos são “todos leves ou muito leves”, acrescentou o porta-voz. Este acidente ocorre após o protagonizado no domingo por dois trens de alta velocidade em Adamuz, na província de Córdoba, com um balanço provisório de 43 mortos, e outro na Catalunha, na terça-feira, quando um trecho do muro de contenção desabou e um maquinista morreu.