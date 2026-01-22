China se mantém resiliente no primeiro ano de Trump 2.0

O segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca testou estratégia de retaliação da China em resposta à guerra comercial do presidente americano. Embora a forte competição continue, há sinais de relações mais estáveis.Dias antes de Donald Trump completar seu primeiro ano na Casa Branca, na terça-feira (20/01), a China divulgou uma série de dados econômicos que mostram sinais de resiliência contra a pressão comercial dos Estados Unidos. A segunda maior economia do mundo registrou um crescimento econômico de 5% em 2025, atingindo a meta anual do governo. Dados divulgados na semana passada também mostram que as exportações do país superaram as importações em quase 1,2 trilhão de dólares (cerca de R$ 6,4 trilhões na cotação atual), um recorde . Analistas observam que esse superávit comercial indica que os produtos chineses continuam competitivos globalmente em termos de preço e que Pequim conseguiu amortecer o impacto das políticas comerciais de Trump, ainda que impulsionado pelo dumping (prática de vender produtos no exterior abaixo do custo ou preço do mercado interno para prejudicar a concorrência) em mercados fora dos EUA. "[O governo Trump] pode ter assumido o cargo pensando que poderia usar sua influência econômica para pressionar a China em determinadas direções políticas", disse Amanda Hsiao, diretora de estudos sobre a China da consultoria Eurasia Group. "Na verdade, Pequim tem suas próprias peças de influência que se equiparam às de Washington." Pequim confiante diante de Trump A abordagem de Trump em relação à China é vista como menos focada na ideologia e mais na rivalidade econômica e tecnológica, uma mudança refletida na última Estratégia de Segurança Nacional de Washington, divulgada em dezembro. Ao iniciar seu segundo mandato impondo tarifas sobre países ao redor do mundo, Trump reabriu a guerra comercial com a China, que logo revidou. O auge da disputa comercial ocorreu em abril, com os EUA impondo tarifas de até 145% sobre produtos chineses . A China, em troca, aumentou suas tarifas totais para o mesmo nível e anunciou controles de exportação sobre elementos de terras raras. Nas palavras de Hsiao, "basicamente, os dois lados carregaram suas armas e apontaram um para o outro", antes de perceberem a escala do "dano mútuo" imposto às suas economias. Os dois lados acabaram recuando após uma primeira rodada de negociações comerciais em maio, com as tarifas sendo reduzidas ao atual patamar médio de 30%. "Pequim realmente assumiu o risco de retaliar Trump. E essa abordagem foi justificada quando Washington recuou e optou por uma distensão", disse Hsiao, acrescentando que Pequim agora pode considerar que sua atuação dura foi "correta". Diao Daming, professor de estudos internacionais da Universidade Renmin da China em Pequim, também disse que, em comparação com o primeiro mandato de Trump, Pequim emergiu com "maior confiança" para responder às "potenciais incertezas de Washington". Nas frentes econômica e comercial, a China acabou estabelecendo um certo grau de "equilíbrio mútuo" com os EUA após um ano de disputa estratégica, disse ele à DW. Cálculos estratégicos por trás da trégua comercial De uma batalha acirrada a uma trégua comercial cautelosa, as relações entre os EUA e a China agora caminham para uma estabilização, enquanto a competição estratégica permanece, de uma forma geral. Em 2025, Trump intensificou o envolvimento de alto nível com seu homólogo chinês Xi Jinping , incluindo quatro telefonemas e uma reunião presencial entre os dois líderes. Essa diplomacia de alto nível desempenhou um papel fundamental na estabilização das relações entre os EUA e a China ao longo do último ano, apontou Diao, destacando a importância do diálogo em meio às suas diferenças. Trump avaliou como "12 em uma escala de 10" sua reunião com Xi em Busan, na Coreia do Sul, em outubro, enquanto Xi instou ambos os lados a se concentrarem nos benefícios de longo prazo da cooperação e a não caírem em um "círculo vicioso de retaliação". Do ponto de vista estratégico, no entanto, a trégua atual pode servir como um "intervalo" útil tanto para Washington quanto para Pequim. Hsiao, do Eurasia Group, disse que o objetivo de Pequim é "usar o espaço para se colocar numa posição melhor para competir com os EUA no futuro". Enquanto isso, Washington também precisa desse espaço para construir uma cadeia de abastecimento de minerais essenciais. "Embora ainda não tenha feito isso, quer manter relações relativamente estáveis com a China", acrescentou Hsiao. O que esperar em 2026 Em 2026, espera-se que haja até quatro encontros entre Trump e Xi, incluindo a visita de Estado de Trump a Pequim em abril e a visita recíproca de Xi a Washington no fim do ano. Trump e Xi também provavelmente participarão da reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Shenzhen, China, em novembro, e da cúpula de líderes do G20 em Miami, em dezembro. Além da visita de Trump a Pequim, a China ainda não confirmou a participação de seu líder Xi Jinping nas outras três reuniões propostas. Os analistas que conversaram com a DW continuam otimistas de que a estabilidade das relações entre os EUA e a China se estenderá até 2026, especialmente porque o nível de dependência econômica mútua permaneceu inalterado. No entanto, a imprevisibilidade de Trump pode surgir em outras áreas, à medida que Pequim avalia seus interesses estratégicos. Para Hsiao, as recentes ações militares de Washington, incluindo a derrubada de Nicolás Maduro na Venezuela e a ofensiva de Trump pela Groenlândia, criaram "um ambiente propício para a China aumentar suas práticas coercitivas". Embora seja improvável que a China mude seu cálculo sobre invadir Taiwan, a ilha democrática autônoma que reivindica como sua, as ações de Trump podem ter reforçado a crença de Pequim de que o que vale é o poder. Pequim agora "pode acreditar que pode aumentar essas pressões [...] sem incorrer em custos significativos" e que "as grandes potências podem dispensar o direito internacional", disse Hsiao. Autor: Yuchen Li