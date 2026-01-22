Casemiro anuncia que vai deixar o Manchester United no final da temporada

O volante brasileiro Casemiro vai deixar o Manchester United no final da atual temporada, quando seu contrato expirar em junho, anunciou o tradicional clube da Premier League nesta quinta-feira (22). O capitão da seleção brasileira, de 33 anos, chegou a Old Trafford vindo do Real Madrid em 2022 e disputou 146 partidas pelos 'Red Devils', marcando 21 gols.

"Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida", disse o jogador, que antes de jogar no clube inglês conquistou a Liga dos Campeões da Europa cinco vezes vestindo a camisa do Real Madrid.

"Desde o primeiro dia em que pisei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial", continuou ele em uma mensagem divulgada pelo United. "Ainda não é hora de dizer adeus. Há muitas outras memórias para criar durante os próximos quatro meses", disse ele. Durante sua passagem pelo United, Casemiro ajudou o time a conquistar dois títulos: a Copa da Liga em 2023 e a Copa da Inglaterra em 2024.