Canadá 'não existe graças aos Estados Unidos', responde Carney a Trump

O Canadá "não existe graças aos Estados Unidos", disse, nesta quinta-feira (22), o primeiro-ministro canadense Mark Carney, em resposta aos ataques feitos ontem por Donald Trump em Davos. "Canadá e Estados Unidos forjaram uma associação extraordinária", afirmou Carney em discurso à nação em Quebec.

"O Canadá não existe graças aos Estados Unidos. O Canadá prospera porque somos canadenses. Somos donos de nosso país, é nosso país, é nosso futuro", acrescentou.

Desde que voltou à Casa Branca no ano passado, Trump insinuou várias vezes sua vontade de anexar o Canadá aos Estados Unidos. Carney fez um discurso na quarta-feira no Fórum de Davos que lhe rendeu uma ovação dos presentes. Sem mencionar Trump pelo nome, Carney disse que o sistema de governança global liderado pelos Estados Unidos estava sofrendo uma "ruptura".