Câmara dos EUA rejeita medida para proibir força militar na Venezuela

A Câmara dos Deputados dos EUA rejeitou nesta quinta-feira, 22, uma resolução apoiada pelos democratas que teria impedido o presidente Donald Trump de enviar forças militares dos EUA para a Venezuela, após uma votação empatada que ficou aquém da maioria necessária para a aprovação.

A votação acirrada foi o mais recente sinal da frágil maioria do presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, bem como de alguma resistência crescente no Congresso controlado pelo Partido Republicano às agressões de Trump no Hemisfério Ocidental. Uma votação no Senado sobre uma resolução semelhante também ficou empatada na semana passada, até que o vice-presidente americano, JD Vance, desempatou.