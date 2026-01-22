Aston Villa vence na visita ao Fenerbahçe (1-0) e vai às oitavas da Liga Europa

O Aston Villa garantiu sua vaga nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (22) com uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o turco Fenerbahçe. Uma cabeçada do ponta-direita Jadon Sancho no meio do primeiro tempo em Istambul garantiu a sexta vitória do Villa em sete jogos no torneio europeu, assegurando uma vaga entre os oito melhores e permitindo que a equipe do técnico Unai Emery evitasse a fase de repescagem.

O lateral-direito Matty Cash quase ampliou no segundo tempo ao acertar a trave e o time inglês conseguiu segurar o resultado, com o goleiro Marco Bizot fazendo uma série de defesas importantes enquanto o Fenerbahçe pressionava em busca do empate.

Com 18 pontos, o Aston Villa está em segundo lugar na classificação, atrás apenas do Lyon no saldo de gols. O time francês venceu o suíço Young Boys (23º) por 1 a 0 nesta quinta e também garantiu sua vaga nas oitavas de final. Em outros jogos do dia, o dinamarquês Midtjylland (agora em 4º lugar) deixou a vitória escapar nos acréscimos, sofrendo um gol que resultou em um empate de 3 a 3 contra o norueguês Brann (22º) o que impediu a classificação antecipada. Mas, com 16 pontos, o time está em uma posição muito favorável para garantir a vaga na última rodada. Outro que está nessa situação é o alemão Freiburg (3º lugar, 17 pontos), que derrotou o lanterna Maccabi Tel Aviv (34º) por 1 a 0.

Enquanto isso, o espanhol Betis, do técnico Manuel Pellegrini, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o grego PAOK (12º) e permanece em sexto lugar com 14 pontos, enquanto aguarda os resultados das outras partidas do dia para saber se sairá do cobiçado grupo dos oito primeiros nesta penúltima rodada. O Porto (7º e também com boas chances de classificação direta) empatou em 1 a 1 na visita ao tcheco Viktoria Plzen, que jogou com um a menos durante todo o segundo tempo após a expulsão do meia-atacante Matej Vydra. O Feyenoord (26º) venceu em casa o austríaco Sturm (31º) por 3 a 0 e ainda sonha com uma classificação para a repescagem.