Alianza Lima suspende três jogadores após acusação de abuso sexual feita por jovem argentina

O Alianza Lima, um dos clubes mais populares do Peru, suspendeu indefinidamente três jogadores, todos ex-membros da seleção peruana, nesta quinta-feira (22), após uma acusação de estupro feita por uma jovem argentina em Montevidéu, anunciou o clube. Os defensores Carlos Zambrano (ex-Boca Juniors) e Miguel Trauco (ex-Flamengo), e o meio-campista Sergio Peña (Malmö FF, da Suécia) foram afastados do elenco que enfrentará o Inter Miami de Lionel Messi no sábado, em um amistoso em Lima.

"O clube suspendeu indefinidamente (...) os jogadores envolvidos, contra os quais foi instaurado um processo disciplinar interno", afirmou o clube em um comunicado.

Segundo o canal de televisão argentino A24, os três jogadores peruanos foram acusados por uma mulher de 22 anos de agressão sexual. "O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos, contra os quais foram instaurados processos disciplinares internos", informou a equipe num comunicado. Segundo o canal argentino A24, os três jogadores peruanos foram denunciados por uma mulher de 22 anos por "agressão sexual com conjunção carnal".

A mulher teria sido agredida em um hotel em Montevidéu, onde o Alianza Lima realizava sua pré-temporada, que terminou no último domingo. A jovem afirmou que conhecia Zambrano, de 36 anos, e que jantou com ele antes de ir para o hotel onde a equipe estava hospedada. Em seguida, Trauco (de 33 anos) e Peña (de 30) entraram no quarto. O veículo de comunicação não especificou a data da suposta agressão.