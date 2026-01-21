Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street se recupera após Trump mudar de ideia sobre Groenlândia

Wall Street se recupera após Trump mudar de ideia sobre Groenlândia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após uma forte queda na terça-feira, a Bolsa de Valores Nova York inverteu a tendência e fechou em alta nesta quarta (21), impulsionada pela mudança de postura de Donald Trump sobre a Groenlândia, que suspendeu suas ameaças de tarifas contra vários países europeus.

O índice amplo S&P 500 subiu 1,16%, o Dow Jones avançou 1,21% e o Nasdaq cresceu 1,18%. No dia anterior, os três principais índices haviam caído cerca de 2%.

Já em terreno positivo durante a maior parte da sessão, "o mercado se recuperou claramente após o anúncio do presidente Trump de um acordo relativo à Groenlândia", apontaram os analistas da Briefing.com.

Durante o fim de semana, ele havia ameaçado impor tarifas de até 25% a oito países europeus, entre eles Alemanha, França e Reino Unido, em represália por seu apoio a esse território semiautônomo dinamarquês que Trump afirmou querer anexar.

Mas, nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos retirou essa ameaça comercial.

Após semanas que provocaram agitação nos mercados de ações e tensões diplomáticas, Trump afirmou repentinamente, no Fórum Econômico Mundial de Davos, que durante uma reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, os dois conceberam "a estrutura de um futuro acordo" sobre a Groenlândia.

"Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que deveriam entrar em vigor em 1º de fevereiro", escreveu o chefe de Estado em sua rede Truth Social, sem dar qualquer detalhe.

"Os mercados temiam claramente que algumas dessas medidas comerciais pudessem abalar a confiança nos ativos americanos", comenta à AFP Dave Grecsek, da Aspiriant.

Trump também descartou a opção militar para se apoderar da Groenlândia. "As pessoas achavam que eu usaria a força. Não preciso usar a força. Não quero usar a força. Não usarei a força", declarou.

"Pode haver uma tomada de consciência de que não convém perturbar demais os mercados, em particular o mercado de títulos", apontou Grecsek.

No mercado de ações, a temporada de resultados está em pleno andamento. Por ora, os resultados financeiros "têm sido díspares, [...] mas estamos apenas no início da temporada", observou Grecsek.

A Netflix fechou no vermelho (-2,18% a 85,36 dólares) no dia seguinte à divulgação de seus resultados trimestrais.

O gigante do entretenimento superou, no entanto, pela primeira vez os 12 bilhões de dólares de faturamento nos três últimos meses de 2025, uma alta de quase 18% na comparação ano a ano.

O gigante de chips Intel (+11,72% a 54,25 dólares) disparou, impulsionado pelo otimismo dos analistas quanto a sua ação antes da divulgação de seus resultados na quinta-feira.

ni/tmc/yk/mr/mvl/ic/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar