Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três jornalistas morrem em ataque israelense em Gaza, afirmam socorristas

Três jornalistas morrem em ataque israelense em Gaza, afirmam socorristas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três jornalistas, incluindo um ex-colaborador da AFP, morreram nesta quarta-feira (21) em um ataque israelense, apesar do cessar-fogo em vigor com o Hamas, informou a Defesa Civil do território palestino.

Em um comunicado, a agência de resgate afirmou que "os corpos dos três jornalistas mortos em um ataque aéreo israelense na área de Al Zahra, a sudoeste da Cidade de Gaza, foram levados para o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir el-Balah", na região central da Faixa de Gaza. 

A Defesa Civil identificou os três repórteres como Mohammed Salah Qashta, Abdul Rauf Shaat e Anas Ghneim. 

Shaat trabalhou anteriormente para a AFP como fotógrafo e cinegrafista.

O exército israelense afirmou que está verificando a informação.

bur-az-acc/avl/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar