Nicarágua liberta 38 pessoas que comemoraram captura de Maduro (ONG)

O governo da Nicarágua libertou 38 presos que comemoraram nas redes sociais a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, informou nesta quarta-feira (21) a ONG Monitoreo Azul e Blanco, que atua no exílio. A organização, que compila denúncias de violações dos direitos humanos na Nicarágua, registrou 71 detidos entre 3 e 8 de janeiro por terem comemorado ou manifestado apoio à captura de Maduro, um aliado do presidente Daniel Ortega.

"O que confirmamos é que 38 pessoas desse grupo foram soltas", disse a porta-voz da ONG, Claudia Pineda, ao jornal digital 100% Noticias, também no exílio. Ela não informou a data das libertações, mas indicou que essas pessoas ficaram sob um regime em que devem "reportar cada movimento que fizerem".