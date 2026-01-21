Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nicarágua liberta 38 pessoas que comemoraram captura de Maduro (ONG)

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo da Nicarágua libertou 38 presos que comemoraram nas redes sociais a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, informou nesta quarta-feira (21) a ONG Monitoreo Azul e Blanco, que atua no exílio.

A organização, que compila denúncias de violações dos direitos humanos na Nicarágua, registrou 71 detidos entre 3 e 8 de janeiro por terem comemorado ou manifestado apoio à captura de Maduro, um aliado do presidente Daniel Ortega.

"O que confirmamos é que 38 pessoas desse grupo foram soltas", disse a porta-voz da ONG, Claudia Pineda, ao jornal digital 100% Noticias, também no exílio. Ela não informou a data das libertações, mas indicou que essas pessoas ficaram sob um regime em que devem "reportar cada movimento que fizerem".

O governo da Nicarágua não se pronunciou sobre essas solturas. No começo do mês, ele anunciou a libertação de dezenas de opositores e críticos, diante da pressão dos Estados Unidos.

Na semana passada, Ortega somou-se "ao clamor" pela libertação de Maduro, que enfrenta com a esposa, Cilia Flores, um julgamento em Nova York por acusações de tráfico de drogas.

