Newcastle vence PSV (3-0) e sobe para sétimo na Champions League

O Newcastle soube aproveitar os erros defensivos do PSV Eindhoven, a quem venceu por 3 a 0 no St James' Park, nesta quarta-feira (21), na penúltima rodada da fase de liga da Champions League, e subiu na tabela para se manter firme na luta por uma vaga direta nas oitavas de final do torneio. O atacante congolês Yoane Wissa (8'), em sua primeira partida como titular na Liga dos Campeões, e o ponta-esquerda Anthony Gordon (30') marcaram na primeira meia hora de jogo, explorando falhas na defesa dos atuais campeões holandeses.

No segundo tempo, o ponta Harvey Barnes completou o placar com seu quinto gol em cinco jogos (65').