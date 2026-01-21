Newcastle vence PSV (3-0) e sobe para sétimo na Champions League
O Newcastle soube aproveitar os erros defensivos do PSV Eindhoven, a quem venceu por 3 a 0 no St James' Park, nesta quarta-feira (21), na penúltima rodada da fase de liga da Champions League, e subiu na tabela para se manter firme na luta por uma vaga direta nas oitavas de final do torneio.
O atacante congolês Yoane Wissa (8'), em sua primeira partida como titular na Liga dos Campeões, e o ponta-esquerda Anthony Gordon (30') marcaram na primeira meia hora de jogo, explorando falhas na defesa dos atuais campeões holandeses.
No segundo tempo, o ponta Harvey Barnes completou o placar com seu quinto gol em cinco jogos (65').
A vitória dos 'Magpies' foi ofuscada por uma lesão no tornozelo do capitão Bruno Guimarães, que obrigou o volante brasileiro a deixar o campo pouco antes do intervalo.
Bruno pode fazer muita falta para a equipe comandada pelo técnico Eddie Howe na difícil viagem à França para enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima semana, na última rodada da fase de liga, na qual o time inglês lutará para terminar entre os oito melhores.
O Newcastle ocupa uma posição dentro do Top 8 apenas graças ao seu saldo de gols e provavelmente precisará vencer os atuais campeões europeus na capital francesa para evitar a repescagem.
kca/mw/aam/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente