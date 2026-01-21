Kast irrita feministas e ativistas de direitos humanos no Chile com seu futuro gabinete

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, abriu uma frente de disputa com defensores dos direitos humanos e organizações feministas ao formar um gabinete que inclui dois ex-advogados do ditador Augusto Pinochet e uma ativista antiaborto. O líder de extrema direita apresentou na terça-feira (20) os 24 ministros que o acompanharão a partir de 11 de março, entre eles dois ex-advogados do falecido ditador nas pastas da Defesa e da Justiça e Direitos Humanos.

Ele também nomeou para o Ministério da Mulher Judith Marín, uma professora evangélica antiaborto, de 30 anos.

"A nomeação de dois advogados defensores de Pinochet é uma clara orientação do governo eleito de justificar o extermínio e a figura do ditador", disse à AFP a deputada do Partido Comunista Carmen Hertz. "São negacionistas do extermínio provocado pela ditadura", acrescentou Hertz, cujo marido, o jornalista Carlos Berger, foi fuzilado pela ditadura em 1973. Alicia Lira, presidente da Agrupação de Familiares de Executados Políticos, criticou especialmente a nomeação para o Ministério da Justiça.

"Parece-nos realmente uma falta de respeito que alguém que fez parte da equipe de defesa do ditador mais sanguinário da América Latina possa assumir esse cargo", afirmou na terça-feira. Kast é um admirador de Pinochet, que governou entre 1973 e 1990. Seu regime deixou mais de 3 mil vítimas, entre mortos, desaparecidos e torturados. Ele morreu em 2006, aos 91 anos, sem ter sido condenado.

Kast confiou o Ministério da Defesa a Fernando Barros, de 68 anos, e o da Justiça e Direitos Humanos a Fernando Rabat, de 53. Ambos atuaram, em processos distintos, na defesa de Pinochet. O primeiro, quando ele foi detido em Londres, em 1998, a pedido da Justiça espanhola, que buscava extraditá-lo e julgá-lo por crimes contra a humanidade. Já Rabat o representou em 2004 em um caso de suposta malversação de fundos públicos, que foi arquivado após sua morte. A investigação foi aberta depois que se descobriram cerca de uma centena de contas ocultas do ex-ditador em bancos estrangeiros.

"Nosso gabinete (...) não obedece a imposições, nem tampouco a pressões", disse nesta quarta-feira o presidente eleito em um fórum na Universidade Católica, em Santiago. Kast apoiou no passado um possível indulto a cerca de 140 agentes do Estado presos por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura, incluindo o ex-brigadeiro do Exército Miguel Krassnoff, condenado a mais de mil anos de prisão, entre outros delitos, pela tortura de mulheres grávidas. O futuro governante visitou repressores na prisão durante sua campanha de 2017, embora na última campanha eleitoral não tenha respondido às perguntas sobre se irá indultá-los ou não.