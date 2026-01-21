Juiz dos EUA impede que governo pericie dispositivos apreendidos de jornalista

Um juiz federal dos Estados Unidos determinou, nesta quarta-feira (21), que funcionários do governo não podem periciar os dispositivos eletrônicos de uma jornalista do Washington Post, apreendidos pelo FBI na semana passada. A decisão indica que os objetos não podem ser periciados devido a um litígio pendente sobre a diligência policial na casa da jornalista.

"O governo deve preservar, mas não deve periciar nenhum dos materiais que as forças da ordem apreenderam" até que a Justiça o autorize, escreveu o juiz William Porter na resolução.

Em 14 de janeiro, foram apreendidos na casa da repórter, identificada como Hannah Natanson, seu computador de trabalho, um computador portátil pessoal, um telefone móvel e um relógio. Natanson, que cobre notícias sobre o governo federal, informou sobre os cortes de empregos em Washington após o início do segundo mandato do presidente Donald Trump. A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse que a diligência, ordenada pelo Departamento de Defesa, é parte de uma investigação sobre um suposto vazamento no Pentágono de informação classificada relacionada com a segurança nacional.

Agentes do FBI disseram a Natanson que ela não é o foco da investigação do governo. "Quem vazou [a informação] está atualmente preso", disse Bondi. Segundo documentos judiciais, Aurelio Pérez-Lugones, que trabalhava como funcionário terceirizado do Pentágono, foi preso na semana passada no estado de Maryland, embora não haja qualquer menção sobre o contato dele com jornalistas. Pérez-Lugones foi acusado de levar para casa documentos de inteligência desde outubro de 2025.