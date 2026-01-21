Jornalista é condenada nas Filipinas por financiar terrorismo

Uma jornalista filipina que passou quase seis anos em uma prisão provincial foi condenada nesta quinta-feira (22) por financiar o terrorismo, um caso que ONGs e uma relatora da ONU classificaram como uma "farsa da Justiça".

A repórter comunitária e locutora Frenchie Cumpio, 26, e sua ex-colega de quarto Marielle Domequil choraram e se abraçaram após a leitura do veredito. A juíza impôs uma pena de até 18 anos de prisão.