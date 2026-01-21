Casares renuncia à presidência do São Paulo após abertura de processo de impeachment

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, anunciou sua renúncia nesta quarta-feira (21), antes da votação dos sócios do clube para ratificar sua destituição do cargo por alegações de desvio de verbas. Na última sexta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo, órgão que fiscaliza a gestão do clube, aprovou o processo de impeachment contra Casares. Sua destituição do cargo seria confirmada por meio de votação dos sócios em assembleia geral.

"Minha renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações que me foram dirigidas", disse Casares, de 64 anos, em uma carta que publicou em sua conta do Instagram.

A polícia está investigando saques realizados nas contas do clube entre 2021 e 2025, informou à AFP a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Um total de 11 milhões de reais teria sido sacado, segundo divulgado pela imprensa. Casares alega que renuncia "pela necessidade de preservar" sua saúde e, sobretudo, "proteger" sua família "de ataques e ameaças gravíssimas".