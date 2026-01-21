Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campeão olímpico de snowboard sofre fraturas a duas semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno

O campeão olímpico de snowboard, o japonês Ayumu Hirano, está em uma corrida contra o tempo para se recuperar e defender seu título na modalidade halfpipe nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, no próximo mês, após sofrer fraturas e contusões em uma queda. 

Hirano, de 27 anos, conhecido por seu penteado com dreadlocks e que derrotou o astro americano Shaun White para conquistar o ouro nos Jogos de Pequim, há quatro anos, se machucou em uma queda durante uma etapa do Mundial na Suíça, no último sábado. 

Ele sofreu uma hemorragia nasal e um corte na boca após bater o rosto com força em sua primeira descida na final.

A Associação Japonesa de Esqui (SAJ) informou nesta quarta-feira que Hirano passou por exames médicos e foi constatado que ele sofreu "múltiplas fraturas e contusões", mas sem deslocamento ósseo. 

A SAJ afirmou que Hirano deverá "retomar os treinos gradualmente assim que o inchaço e a dor diminuírem" e que ele receberá tratamento no Japão. 

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina começam no dia 6 de fevereiro, e a competição de halfpipe de snowboard masculino será realizada cinco dias depois. 

Hirano, medalhista de prata nas edições de 2014 e 2018, conquistou a medalha de ouro em Pequim 2022, superando White e outros competidores.

