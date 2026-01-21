Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

8 países confirmam adesão ao Conselho de Paz de Trump para Gaza

8 países confirmam adesão ao Conselho de Paz de Trump para Gaza

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Catar acolhem o convite estendido a seus líderes pelo presidente americano, Donald Trump, para se juntarem ao Conselho de Paz de Gaza.

Em comunicado, os ministros anunciam a decisão compartilhada de aderirem ao Conselho de Paz, e que cada país assinará os documentos de adesão de acordo com seus respectivos procedimentos legais.

"O objetivo é consolidar um cessar-fogo permanente, apoiar a reconstrução de Gaza e promover uma paz justa e duradoura baseada no direito dos palestinos à autodeterminação e à soberania, de acordo com o direito internacional", acrescentou a nota.

Falando à emissora pública italiana RAI, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, indicou que Roma estava "interessada" no plano de Trump para o Conselho de Paz, mas afirmou que a Itália não poderia aderir imediatamente devido a restrições constitucionais.

O presidente da França, Emmanuel Macron, recusou o convite.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar