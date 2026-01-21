8 países confirmam adesão ao Conselho de Paz de Trump para Gaza

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Catar acolhem o convite estendido a seus líderes pelo presidente americano, Donald Trump, para se juntarem ao Conselho de Paz de Gaza.

Em comunicado, os ministros anunciam a decisão compartilhada de aderirem ao Conselho de Paz, e que cada país assinará os documentos de adesão de acordo com seus respectivos procedimentos legais.