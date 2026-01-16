Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pentágono reformará jornal militar histórico considerado 'woke'

Autor AFP
O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que irá reformar o histórico jornal militar Stars and Stripes, uma publicação financiada pelo Pentágono, mas com independência editorial, para afastá-lo de "distrações woke" (progressistas). 

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, anunciou na quinta-feira, em sua conta no X, que o jornal retornará à sua "missão original: informar nossos combatentes". 

"Vamos modernizar seu funcionamento, reorientar seu conteúdo para nos afastarmos de distrações 'woke' que afetam a moral e adaptá-lo às necessidades de uma nova geração de militares", explicou o porta-voz. 

Este jornal, fundado durante a Guerra Civil em 1861, é uma verdadeira instituição nos Estados Unidos. Sua missão é informar os aproximadamente 1,4 milhão de militares americanos, especialmente aqueles destacados no exterior. 

Parnell indicou que o jornal deixará de publicar conteúdos de agências de notícias e se concentrará mais em tópicos estritamente militares. 

O The Washington Post informou esta semana que os candidatos a cargos no Stars and Stripes são questionados sobre como apoiariam as prioridades políticas do presidente Donald Trump, o que levanta preocupações sobre a futura independência editorial do jornal.

A direção do jornal militar afirmou que não está por trás dessa nova iniciativa e assegurou que "não pergunta sobre filiação política durante entrevistas de emprego", disse o editor-chefe Erik Slavin, em declarações à NBC News. 

A PEN America, organização que defende a liberdade de imprensa, denunciou uma tentativa de assumir o controle do jornal. 

Parnell indicou que o Pentágono planeja assumir um papel mais proeminente na publicação. 

"O Stars and Stripes tem um legado de orgulho em reportar notícias importantes para os nossos militares", disse o porta-voz. 

"O Departamento de Guerra está comprometido em garantir que o jornal continue refletindo esse legado de orgulho", acrescentou.

