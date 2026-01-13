Número 2 do chavismo retorna ao X, rede bloqueada na Venezuela por Maduro

O poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello reapareceu nesta terça-feira (13) na rede social X, que está bloqueada desde 2024 na Venezuela por ordem do agora deposto presidente Nicolás Maduro. Maduro suspendeu a plataforma em 9 de agosto de 2024 como protesto, pouco depois de ser proclamado vencedor das eleições presidenciais em meio a denúncias de fraude.

Ministros, parlamentares e instituições do governo interromperam imediatamente o uso dessa rede, que era o principal canal de informação do país. O acesso a ela dentro da Venezuela requer o uso de VPN, constatou a AFP. Maduro foi detido em 3 de janeiro por tropas americanas durante um bombardeio a Caracas e a outros três estados. Sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, governa de forma interina sob forte pressão de Washington. Cabello permanece como ministro do Interior. É considerado o número dois do chavismo e um de seus dirigentes mais radicais. A conta de Cabello tem 2,6 milhões de seguidores e, desde o bloqueio do X, apenas republicava conteúdo de seu programa de televisão ou de aliados. Mas, até agora, Cabello não havia escrito nenhuma mensagem.