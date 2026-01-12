Venezuela anuncia libertação de mais de 100 presos políticos em meio à pressão dos EUA

A Venezuela informou, nesta segunda-feira (12), a libertação de 116 presos políticos como parte de um processo de solturas anunciado na semana passada, após a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro, em um bombardeio dos Estados Unidos. Desde este ataque de 3 de janeiro, o mandatário americano, Donald Trump, afirma que está no comando do país. No domingo, disse estar satisfeito com a sucessora de Maduro, a presidente interina Delcy Rodríguez, e indicou sua intenção de se reunir com ela.

Simultaneamente, o republicano publicou em sua rede social uma imagem alterada de seu perfil no Wikipedia em que aparece como "presidente encarregado da Venezuela". O mandatário deposto e sua esposa, Cilia Flores, foram levados aos Estados Unidos para responder a um caso de narcotráfico perante um juiz de Nova York. À ofensiva na Venezuela, soma-se a tensão com Cuba, aliado histórico do chavismo. Trump anunciou um corte das ajudas petrolíferas da Venezuela à ilha e instou que cheguem a um acordo com Washington "antes que seja tarde demais". O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declarou nesta segunda-feira que "não há conversas" em andamento com os Estados Unidos, em resposta às declarações do governante republicano.

Com a Venezuela, a retomada das relações diplomáticas está sobre a mesa, ao mesmo tempo que o governo interino de Rodríguez faz as primeiras concessões. Assinou acordos petrolíferos com os EUA e concordou com a libertação de um "número importante" de presos políticos. Nesta segunda-feira, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, informou que transmitiu à presidente interina da Venezuela "a necessidade de continuar libertando presos políticos", durante um telefonema na semana passada. O Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano informou, em comunicado, 116 solturas, embora o número reportado até agora pela ONG especializada Foro Penal seja de 40, incluindo dois italianos. Pode subir para 48 se forem incluídos partidos da oposição e outras ONGs.

Este tem sido um processo lento e angustiante desde o primeiro anúncio na última quinta-feira. Familiares se aglomeram em frente ao Helicoide, em Caracas, e ao Rodeo I, nos arredores da capital, à espera das libertações. - "A qualquer momento" - A ONG Foro Penal informou que durante a madrugada desta segunda-feira houve 15 solturas, mas os libertados não saíram pela porta principal. Familiares relatam que eles estão sendo levados para a sede do serviço de contrainteligência em Caracas para serem soltos.

"O que outros familiares nos contam é que os levam para um lugar perto de El Rodeo, pedem que tirem o uniforme, dão roupa comum e até colocam perfume neles", disse à AFP Daniela Camacho, cujo marido, José Daniel Mendoza, foi detido há dois anos e meio. Seu pai, Manuel Mendoza, também estava lá. Ele viaja seis horas do estado de Yaracuy para ver o filho por apenas 20 minutos, uma vez por semana. "Se eles deram o passo de oferecer a libertação de todos os presos políticos, estamos apenas pedindo que cumpram a palavra que puseram sobre a mesa. Já são quatro dias ao relento, passando por dificuldades", protestou.