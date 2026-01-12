Sheinbaum aborda 'segurança com respeito às soberanias' em ligação com Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, e abordou "a segurança com respeito às nossas soberanias", após as recentes pressões do magnata contra o país latino-americano. A ligação ocorreu depois de Trump ameaçar, na quinta-feira (8), "atacar por terra" os cartéis de drogas, após a derrubada em 3 de janeiro do presidente venezuelano Nicolás Maduro em meio a bombardeios.

"Tratamos de diferentes temas, entre eles a segurança com respeito às nossas soberanias, a redução do tráfico de drogas, o comércio e os investimentos", escreveu a presidente na rede social X. "A colaboração e a cooperação em um marco de respeito mútuo sempre produzem resultados", acrescentou. Na sexta-feira, Sheinbaum afirmou que seu governo buscaria uma maior coordenação com Washington após as recentes ameaças de Trump. O presidente dos EUA alertou na quinta-feira passada que ataques terrestres contra os cartéis de drogas eram iminentes, após operações marítimas no Pacífico e no Mar do Caribe nos últimos meses, sem especificar onde ocorreriam ou fornecer mais detalhes.