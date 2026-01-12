Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sheinbaum aborda 'segurança com respeito às soberanias' em ligação com Trump

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, e abordou "a segurança com respeito às nossas soberanias", após as recentes pressões do magnata contra o país latino-americano.

A ligação ocorreu depois de Trump ameaçar, na quinta-feira (8), "atacar por terra" os cartéis de drogas, após a derrubada em 3 de janeiro do presidente venezuelano Nicolás Maduro em meio a bombardeios.

"Tratamos de diferentes temas, entre eles a segurança com respeito às nossas soberanias, a redução do tráfico de drogas, o comércio e os investimentos", escreveu a presidente na rede social X.

"A colaboração e a cooperação em um marco de respeito mútuo sempre produzem resultados", acrescentou. 

Na sexta-feira, Sheinbaum afirmou que seu governo buscaria uma maior coordenação com Washington após as recentes ameaças de Trump. 

O presidente dos EUA alertou na quinta-feira passada que ataques terrestres contra os cartéis de drogas eram iminentes, após operações marítimas no Pacífico e no Mar do Caribe nos últimos meses, sem especificar onde ocorreriam ou fornecer mais detalhes. 

"Vamos começar a atacar os cartéis em terra agora. Os cartéis controlam o México", disse Trump em entrevista à Fox News. 

O México fortaleceu a cooperação com os Estados Unidos na fronteira e extraditou dezenas de chefões do narcotráfico para o país vizinho em 2025, mas a presidente Claudia Sheinbaum afirmou repetidamente que não deseja nenhum tipo de intervenção militar em seu país.

