Otan trabalha para fortalecer a segurança no Ártico, diz Rutte

A Otan trabalha nos “próximos passos” para reforçar a segurança na região do Ártico, afirmou nesta segunda-feira (12) seu secretário-geral, Mark Rutte, em um momento em que os Estados Unidos querem controlar a Groenlândia. “Estamos trabalhando atualmente nos próximos passos para garantir que protegemos devidamente o que está em jogo”, disse Rutte durante uma conferência de imprensa em Zagreb, ao lado do primeiro-ministro croata, Andrej Plenković.

Segundo Rutte, desde o ano passado os 32 países da aliança militar — entre eles os sete situados na região ártica, incluindo os Estados Unidos e a Dinamarca — debatem a melhor maneira de “garantir que o Ártico continue seguro”. Os 32 países da Otan já discutiram esta questão na semana passada em Bruxelas, onde foram consideradas várias opções, como o reforço do número de navios no Ártico, mas nada de concreto foi decidido. Vários países europeus, entre eles França, Alemanha e Polônia, analisam a melhor forma de responder aos Estados Unidos de maneira “convincente e contundente”, afirmou na semana passada o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot. Essas reações, no entanto, não desanimaram por ora o presidente americano.

No domingo, Donald Trump reiterou que os Estados Unidos controlarão a Groenlândia “de uma forma ou de outra, porque se não formos nós, será a Rússia ou a China”. Todos os países da Otan “concordam quanto à importância do Ártico e da segurança no Ártico, porque sabemos que, com a abertura das rotas marítimas, existe o risco de russos e chineses estarem mais ativos”, disse Rutte nesta segunda-feira. Trump acrescentou que os EUA não estão interessados em “alugar” a Groenlândia, mas sim na aquisição desse território. “Precisamos de um título de propriedade”, disse.