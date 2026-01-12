Michael Carrick é o favorito para assumir o Manchester United até o final da temporada

O inglês Michael Carrick, ex-técnico do Middlesbrough, é o principal candidato para substituir o português Rúben Amorim no Manchester United interinamente até o final da temporada, informaram veículos de imprensa britânicos nesta segunda-feira (12). Segundo BBC e Sky Sports, as negociações estão avançadas com o treinador de 44 anos, que já teve uma breve passagem como interino à frente dos 'Red Devils' em 2021.

Amorim foi demitido na semana passada por conta dos maus resultados. O objetivo da diretoria do United é acertar com o novo treinador antes de a equipe retornar aos treinos, na próxima quarta-feira. Ex-jogador do clube, pelo qual conquistou 12 títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2008, Carrick dirigiu o Middlesbrough entre outubro de 2022 e junho de 2025. A diretoria do United também mantém conversas com o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, outro ex-jogador da casa e que já ocupou o cargo de técnico interino.