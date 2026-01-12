México é 'contra intervenções militares', disse Sheinbaum a Trump em relação à Venezuela

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse ao seu homólogo americano, Donald Trump, que o seu governo "é contra intervenções militares" quando ele lhe pediu a sua opinião sobre a deposição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em um ataque dos Estados Unidos em Caracas.

Sheinbaum conversou com Trump depois de o magnata republicano ter ameaçado, na quinta-feira, "atacar por terra os cartéis de droga". A presidente afirmou que a chamada se concentrou principalmente nos desafios de segurança entre os dois países.