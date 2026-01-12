Lista de vencedores do Globo de Ouro nas principais categorias
Estes são os vencedores nas principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que foi entregue no domingo (11).
"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios, incluindo os de melhor comédia e melhor direção.
- Filmes -
Melhor Filme – Drama : "Hamnet"
Melhor Filme – Musical ou Comédia : "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Ator – Drama : Wagner Moura, O Agente Secreto"
Melhor Atriz – Drama: Jessie Buckley, "Hamnet"
Melhor Ator – Musical ou Comédia: Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
Melhor Atriz – Musical ou Comédia: Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria"
Melhor Ator Coadjuvante: Stellan Skarsgård, "Valor Sentimental"
Melhor Ator Coadjuvante: Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Direção : Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: "O Agente Secreto" (Brasil)
Maior Conquista Cinematográfica e de Bilheteria: "Pecadores"
Melhor Filme de Animação: "Guerreiras do K-pop"
- Televisão -
Melhor Série – Drama: "The Pitt"
Melhor Ator – Drama: Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor Atriz – Drama: Rhea Seehorn, "Pluribus"
Melhor Série – Musical ou Comédia: "O Estúdio"
Melhor Ator – Musical ou Comédia: Seth Rogen, "O Estúdio"
Melhor Atriz – Musical ou Comédia: Jean Smart, "Hacks"
Melhor Minissérie: "Adolescência"
Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Stephen Graham, "Adolescência"
Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Michelle Williams, "Morrendo por Sexo"
bur-sst/des/gma/cr/jc/aaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente